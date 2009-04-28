Розроблено новий метод лікування опіків і ран

Чилійські учені розробили оригінальний спосіб використання панцирів ракоподібних для регенерації пошкоджень людської шкіри.

Хіміки з університету міста Консепсьон, використовуючи новий метод обробки хітину - речовини, що знаходиться в твердій оболонці членистоногих, одержали відмінний стимулятор зростання клітин людської шкіри. "Ця речовина /хітин/ використовується як опора зростання, допомагаючи людині відновити власний шкірний покрив і при цьому вона не залишає, на відміну від "шкірних латок" /пересадки шкіри/ жодних шрамів", - пояснив керівник наукової групи Гало Карденас. - Одна з переваг методу - сумісність з організмом людини: адже це біополімер природного походження, існує гарантія проти відторгнення. Крім того, ця "штучна шкіра" еластична, прозора і біологічно активна, допомагає уникнути хворобливих перев`язок".

Препарат, випробуваний майже на 50 пацієнтах, як обіцяють дослідники, поступить в продаж в найближчі два місяці.

Одночасно учені з університету Вальпараісо оголосили, що спільно з колегами з двох інших вузів працюють також над відновленням шкірного покриву шляхом використання стовбурових клітин, взятих з організму самого постраждало. Як відомо, ці клітини здатні створювати нові тканини і наростити здорову шкіру.

Лікування опіків пошкоджень шкіри за допомогою сучасного арсеналу медикаментів - процес дорогий і досить тривалий. Досягнення чилійських учених обіцяє допомогти тим, хто постраждав від опіків і ран, і ризикує все життя носити на шкірі спотворюючі шрами.

newsland.ru