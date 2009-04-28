Попередня кількість жертв свинячого грипу в Мексиці досягла 149 осіб, повідомила влада країни.

За її даними, наявність вірусу свинячого грипу підтверджена у 20 померлих. Результати тестів в решті випадків очікуються. Захворіли на грип більш як півтори тисячі осіб, повідомляє радіо «Свобода».

У США підтверджено 40 випадків свинячого грипу, жоден з хворих не помер.

Перший в Європі випадок захворювання на свинячий грип підтверджено в Іспанії, у людини, яка недавно повернулася з Мексики.

В усьому світі вживають екстрених заходів із запобігання розповсюдженню хвороби.