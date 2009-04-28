Кількість жертв свинячого грипу в Мексиці досягла 149 осіб
11:01, 28 квітня 2009Країна
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Хворі понад півтори тисячі
Попередня кількість жертв свинячого грипу в Мексиці досягла 149 осіб, повідомила влада країни.
За її даними, наявність вірусу свинячого грипу підтверджена у 20 померлих. Результати тестів в решті випадків очікуються. Захворіли на грип більш як півтори тисячі осіб, повідомляє радіо «Свобода».
У США підтверджено 40 випадків свинячого грипу, жоден з хворих не помер.
Перший в Європі випадок захворювання на свинячий грип підтверджено в Іспанії, у людини, яка недавно повернулася з Мексики.
В усьому світі вживають екстрених заходів із запобігання розповсюдженню хвороби.
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