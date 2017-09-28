Кардіологи назвали основні симптоми серцевого нападу та інсульту

Кардіологи з Всесвітньої федерації серця назвали основні симптоми серцевого нападу та інсульту.

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Ознаки серцевого нападу:

• Дискомфорт у грудній клітці, стискаючий біль у грудях або за грудниною.

• Дискомфорт або біль, що поширюється на інші ділянки верхньої частини тіла, наприклад на одну або обидві руки, під лопатку, спину, шию, верхню або нижню щелепу, або область шлунка.

• Задишка, з почуттям або без відчуття дискомфорту у грудній клітці, а також невмотивована слабкість, стомлюваність, відчуття страху, холодний піт, нудота, блювота і запаморочення.

Ознаки інсульту:

• Слабкість в обличчі, руці або нозі, найчастіше на одній стороні тіла.

• Втрата свідомості, проблеми з мовленням або з розумінням мови.

• Раптові проблеми з зором в одному або обох очах.

• Порушення ходи, запаморочення, втрата рівноваги або координації.

• Раптовий сильний головний біль з невідомої причини.

При появі яких-небудь з цих ознак не можна зволікати, треба негайно викликати швидку допомогу. Чим раніше почати лікування, тим воно ефективніше.