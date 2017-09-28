Кардіологи назвали основні симптоми серцевого нападу та інсульту
При появі яких-небудь з цих ознак потрібно негайно викликати швидку допомогу.
Кардіологи з Всесвітньої федерації серця назвали основні симптоми серцевого нападу та інсульту.
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• Дискомфорт у грудній клітці, стискаючий біль у грудях або за грудниною.
• Дискомфорт або біль, що поширюється на інші ділянки верхньої частини тіла, наприклад на одну або обидві руки, під лопатку, спину, шию, верхню або нижню щелепу, або область шлунка.
• Задишка, з почуттям або без відчуття дискомфорту у грудній клітці, а також невмотивована слабкість, стомлюваність, відчуття страху, холодний піт, нудота, блювота і запаморочення.
Ознаки інсульту:
• Слабкість в обличчі, руці або нозі, найчастіше на одній стороні тіла.
• Втрата свідомості, проблеми з мовленням або з розумінням мови.
• Раптові проблеми з зором в одному або обох очах.
• Порушення ходи, запаморочення, втрата рівноваги або координації.
• Раптовий сильний головний біль з невідомої причини.
При появі яких-небудь з цих ознак не можна зволікати, треба негайно викликати швидку допомогу. Чим раніше почати лікування, тим воно ефективніше.