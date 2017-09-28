Всесвітній день боротьби зі сказом: як уникнути зараження смертельним вірусом

Сказ – особливо небезпечна гостра вірусна хвороба тварин і людини, що характеризується ознаками ураження мозку, нервової системи, запалення сірої речовини головного і спинного мозку, паралічами і абсолютною смертністю.

За оцінками ВООЗ, вона входить до п'ятірки найбільш небезпечних зооантропонозів. Незважаючи на значний світовий досвід і прогрес у вивченні цієї інфекції, сьогодні сказ зареєстровано у 113 країнах світу, щорічно гине понад 50 000 осіб і понад 1 млн. тварин.У Західній Європі понад 30 років триває епізоотія сказу природного типу, основними джерелами якого є дикі м'ясоїдні тварини, в основному лисиці.

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Джерелом збудника сказу найчастіше виступають лисиці (38,7%), коти (25,6%), собаки (20,0%), свійські сільськогосподарські тварини (11,8%), а також кажани. Найчастіше кусають собаки, рідше кішки і дикі тварини. Більшість укусів тварин слід вважати небезпечними в плані зараження сказом, тому що на момент укусу тварина може не мати зовнішніх ознак захворювання.

Головною ознакою захворювання диких тварин є зміна поведінки, насамперед, втрата відчуття страху. Звірі втрачають обережність і навіть вдень з'являються в населених пунктах, нападають на людей і тварин.

Виділення вірусу зі слиною у тварин починається за декілька днів до розвитку клінічних ознак хвороби і триває протягом усього періоду захворювання. У собак інкубаційний період триває від 2 до 8 тижнів. Потім послідовно собака стає неспокійною, ховається від людей, з'являється водобоязнь і слинотеча і через 1-3 дні тварина кидається на людей, майже не гавкає або гавкає з подвиванням. Морда покрита густою слинної піною. У судомах паралічу тварина гине. Збудник захворювання в холодну пору року довго зберігається в неприбраних трупах тварин, що загинули від сказу.

Для виникнення захворювання у людини має значення місце укусу і характер ран. Особливо небезпечні укуси в голову, обличчя та кисті рук, тобто місця, близькі до спинного і головного мозку. Інкубаційний період при сказі у людини коливається від 14 днів до 6-12 місяців.

Якщо Вас вкусила домашня тварина, не зволікайте ні хвилини. Єдиним захистом від хвороби є щеплення, причому воно не має протипоказань. З'ясуйте ім'я та адресу його господаря. Це необхідно для того, щоб ветеринар міг спостерігати за станом тваринного протягом 10 діб з моменту укусу. Якщо тварина протягом цього часу залишається здоровою, для потерпілого в небезпеку зараження сказом вже не існує і необхідності в проведенні антирабічних щеплень немає.

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Профілактика цього смертельно небезпечного захворювання і заходи боротьби з ним полягають у щорічній вакцинації домашніх тварин від сказу.

Кожній людині, щоб запобігти захворюванню на сказ, необхідно дотримуватися наступних правил:

• не контактуйте з бездомними та дикими тваринами, розповідайте дітям про небезпеку таких контактів;

• не провокуйте тварин на укуси: не намагайтеся годувати, надавати допомогу невідомим, бездомним тваринам, дражнити їх;

• уникайте скупчень бездомних собак;

• при укусі або ослиненні підозрілою твариною промийте рану водою з милом, краї рани обробіть розчином йоду;

• своєчасно робіть своїм домашнім тваринам щеплення проти сказу.