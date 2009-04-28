Пряна гвоздика допомагає лікувати рак

Група учених з університету міста Аль-Айн в Об`єднаних Арабських Еміратах в результаті проведених експериментів з`ясувала, що екстракт з гвоздики, яка широко використовується на Близькому Сході, в країнах Азії і Африки як спеція, може допомогти в боротьбі з раковими захворюваннями.

Гвоздика ще з давніх часів використовувалася як антисептичний засіб і як антибіотик. Дослідження учених показали, що разом з цими якостями гвоздика володіє здатністю якщо не "вбивати", то в усякому разі гальмувати подальше зростання ракових кліток. На їх думку, подальше вивчення подібних якостей гвоздики може привести до створення ліків для лікування таких захворювань як лейкемія, а також інших злоякісних пухлин.

За даними ВООЗ, до 2030 р. число смертей від раку може більш ніж подвоїтися.

newsland.ru