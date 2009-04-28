Ситуація в українській системі охорони здоров’я без проведення кардинальних реформ не зміниться - Князевич

Без проведення кардинальних реформ ситуація в українській системі охорони здоров’я не зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України щодо стану додержання законодавства про охорону здоров’я та прокурорський нагляд з цього питання.

«Ситуація, що склалася в системі охорони здоров’я за 17 років, вона не те що кричуща, вона патова. Без кардинальних змін ми її не виправимо», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Він висловився за введення в Україні страхової медицини, зауваживши, що вона не буде панацеєю, оскільки створить певне навантаження на заробітну плату осіб, які страхуватимуться. Тому міністр переконаний, що без серйозних структурних змін виправити ситуацію в медицині неможливо.

Разом з тим, звертаючись до працівників органів прокуратури, В.КНЯЗЕВИЧ зазначив, що у нього значно більше критичних зауважень до роботи установ медичної галузі, ніж озвучили сьогодні на засіданні колегії Генпрокуратури правоохоронці. В.КНЯЗЕВИЧ запевнив, що керівництво МОЗ незабаром проведе засідання своєї колегії і вживе максимальних заходів, у тому числі покарає посадовців, які допустили порушення в роботі, виявлені органами прокуратури.