Українців вакцинуватимуть від свинячого грипу?

У Міністерстві охорони здоров’я України не виключають проведення вакцинації громадян з метою запобігання спалаху свинячого грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України щодо стану додержання законодавства про охорону здоров’я та прокурорський нагляд з цього питання.

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, можливо, доведеться роботи людям щеплення від свинячого грипу.

У свою чергу, виступаючи на засіданні колегії, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЕЄВА позитивно оцінила заходи, яких вживає МОЗ у зв’язку зі спалахом у світі свинячого грипу.

«Сьогодні я дуже позитивно оцінюю роботи, які проводить Міністерство охорони здоров’я, головний санітарний лікар», - сказала вона, зауваживши, що у даний час при МОЗ створено спеціальний оперативний штаб, вжито протиепідемічних заходів.

На думку Т.БАХТЕЄВОЇ, органи прокуратури також повинні відстежувати ситуацію з імпортом м’яса, щоб запобігти ввезенню в Україну м’яса з країн, в яких зафіксовано спалах високопатогенного грипу.