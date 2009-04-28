Князевич вважає за потрібне введення ПДВ на іноземні ліки

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ вважає, що для більш ефективного контролю за ввезенням ліків іноземного виробництва необхідно ввести на них ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в Києві, виступаючи на розширеній колегії Генеральної прокуратури України.

«Я переконаний, що треба вводити ПДВ на імпортні ліки, щоб контролювати і знати звідки вони завозяться», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Крім того, він поінформував, що при МОЗ створена фармакологічна інспекція, яка відповідає за якість ліків. У зв’язку з чим, він звернувся до прокурорів з проханням, щоб вони зі свого боку подивилися як працівники цієї інспекції працюють в регіонах.

Крім того, міністр висловив думку стосовно того, що необхідно внести деякі зміни в чинне законодавство, для того, щоб фірми, які надають неякісні ліки, суворо і жорстко каралися. «Ми повинні вийти на доступну ціну ліків», - сказав він.