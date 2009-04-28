Зайва вага у дівчат-підлітків: хто винен?

Ученими Гарвардського Університету і Університету Вашингтона встановлені причини зайвої ваги у дівчат-підлітків: це споживання алкоголю, недолік сну і спілкування в Інтернеті.

Результати отримані в ході дослідження, що тривали протягом року, в якому брали участь молоді американки у віці від 14 до 21 року. Серед учасниць експерименту було проведене опитування про пристрасті в їжі і кількості споживаної їжі, кави і алкоголю, тривалості сну і часу, який вони проводять в Інтернеті. Спочатку і в кінці досліджень у дівчат були визначені антропометричні дані: ріст і вага.

Було встановлено, що дівчата-добровольці, які вживали дві і більше порцій алкоголю в тиждень, спали менш як 6 годин і засиджувалися в Інтернеті, набирали зайві кілограми швидше, ніж інші учасниці дослідження. До речі, цікавий факт: тривалий час, проведений в Інтернеті, додає в рік 1,8 кг до основної ваги.

dietolog.com.ua