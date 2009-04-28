Учені розкрили секрет "внутрішнього годинника" людини

Секрет "внутрішнього годинника" людини розкрито вченими з американського Університету Вашингтона. Як повідомляє сьогодні лондонська газета "Дейлі телеграф", науковий колектив зараз займається створенням ліків, що дозволять людям уникнути важких для організму наслідків швидкої зміни часових поясів.

Останнє відбувається під час тривалих міжконтинентальних перельотів, коли багато людей довго не можуть звикнути до нового часу і страждають безсонням.

Як повідомив керівник робіт Горація де ла Іглесія, перевтома організму в результаті зміни часу настання дня і ночі відбувається з причини конфлікту природи двох форм сну - глибокого і так званого швидкого сну.

При цьому відбувається порушення в роботі механізму "внутрішнього годинника" людини, який залежить від настання дня і ночі.

Проте якщо перший тип сну, в якому задіяні глибинні клітини головного мозку, дуже швидко звикають до несподіваної і значної зміни поясного часу, то нервовим центрам фази швидкого сну потрібно до тижня, щоб звикнути до нового графіку тимчасового приходу світлового дня.

Вчені впевнені, що вже найближчим часом вони зможуть створити спеціальні ліки, що "допоможуть" нервовим клітинам швидкої фази сну швидше адаптуватися до нових умов. У результаті для багатьох людей після тривалих перельотів на літаках вже не буде слідувати безсоння і нездужання.

podrobnosty.ua