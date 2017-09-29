В Україні перереєстрoвано чотири вакцини проти грипу на епідемічний сезон 2017-2018

В Україні перереєструвано вакцини проти грипу на епідемічний сезон 2017-2018.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, цього епідемічного сезону, за рекомендацією ВООЗ, вакцини проти грипу включатимуть штами Michigan, Hong Kong та Brisbane.

За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, вакцини проти грипу проходять зміну штамового складу щороку, щоби забезпечити максимальний захист від вірусів, що очікуються саме цього сезону.

Для профілактики грипу в епідемічному сезоні 2017-2018 років в Україні перереєстрували 4 вакцини зі штамами вірусу, що актуальні для цього сезону.

Перереєстрацію пройшли такі вакцини: Інфлувак (виробник Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди), Інфлуенза (виробник Хуалан Біолоджікал Бактерін Ко., Лтд., Китай), Джісі Флю (виробник Грін Кросс Корпорейшн, Корея), Ваксігрип (виробник Санофі Пастер, Франція).

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На сьогодні вакцини проходять експертну оцінку у Державному експертному центрі МОЗ України.

Відповідно до національного законодавства, щеплення проти грипу не входять до національного календаря щеплень, а відтак, вакцини проти грипу не закуповуються за кошти державного бюджету. Вони можуть закуповуватися за кошти місцевих бюджетів чи інших джерел, не заборонених законодавством.