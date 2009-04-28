В аеропорту «Бориспіль» здійснюють профілактику

Внаслідок зростання кількості випадків захворювання на свинячий грип у Мексиці та США в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» запроваджують відповідні профілактичні заходи на рейсах з країн, де було зафіксовано спалах цієї небезпечної хвороби.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, між Мексикою та Україною немає прямого авіаційного сполучення, а регулярні рейси з Північної Америки до аеропорту «Бориспіль» здійснюються без змін, згідно з розкладом.

На рейсах з країн Північної Америки вживають додаткових заходів для запобігання потраплянню вірусу свинячого грипу на територію України через продукти бортхарчування, багаж, вантаж та ін. Екіпажі повітряних суден попереджено про необхідність заздалегідь інформувати диспетчерську службу аеропорту про всі випадки наявності на борту повітряних суден пасажирів із зовнішніми ознаками вірусної інфекції.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в ЗМІ з`явилася інформація про епідемію свинячого грипу в Мексиці. На сьогодні кількість жертв свинячого грипу в Мексиці досягла 152 осіб. Загалом у Мексиці, за даними влади, відзначено більш як 1615 випадків захворювання, імовірно, зумовленого вірусом свинячого грипу.

У США зареєстровано вже 48 випадків зараження на новий вид вірусу. Медики Далласа підтвердили смерть трьох осіб від вірусу захворювання.

Випадки зараження на свинячий грип зафіксовано і в Європі - в Іспанії, Великій Британії та Бельгії.

Джерело в Сеулі підтвердило факт смерті громадянина Південної Кореї від вірусу свинячого грипу.

У Новій Зеландії зафіксовано 56 випадків можливого зараження на свинячий грип. В Австралії – 19.

У Бразилії кількість госпіталізованих з підозрою на свинячий грип збільшилася до 11 осіб.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет ЧЕН заявила, що спалах захворювання в Мексиці має "потенціал пандемії".

Грип свиней – високо контагіозна хвороба з гострим перебігом, яка характеризується різко вираженою лихоманкою, загальною слабкістю і враженням органів дихання. Вірус грипу свиней (ВГС) може спричинити захворювання у людей, і навпаки, встановлено можливість зараження свиней на грип людей.

Уперше хворобу діагностовано 1918 року в США під час пандемії грипу людей.

Вірус грипу свиней нестійкий до фізичного та хімічного впливу. Температура 60 градусів за Цельсієм упродовж 20 хвилин повністю інактивує вірус грипу.