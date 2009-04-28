Потрібна міжвідомча комісія із запобігання свинячому грипу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить уряд оперативно створити міжвідомчу комісію на чолі віце-прем`єр-міністром України із запобігання занесенню в Україну свинячого грипу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА на адресу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як зазначається у документі, враховуючи несприятливу ситуацію у світі щодо захворюваності на свинячий грип, нині надзвичайно актуальними є визначення та реалізація дієвих заходів щодо запобігання занесенню та поширенню на території України зазначеного захворювання.

«У зв`язку з цим прошу Вас оперативно утворити рішенням уряду відповідну міжвідомчу комісію на чолі з віце-прем`єр-міністром України для забезпечення проведення скоординованих профілактичних, протиепідемічних та дезінфекційних заходів, здійснення ефективної інформаційно-освітньої роботи тощо», – зазначається у листі глави держави.

Водночас Президент наголошує, що з метою організації постійного моніторингу за поширенням вірусів грипу, в тому числі свинячого, а також для забезпечення діяльності вірусологічних лабораторій державної санітарно-епідеміологічної служби України уряд має вжити всіх можливих заходів задля виділення з державного бюджету України 50 млн. грн. для облаштування та можливості повноцінного функціонування державної установи «Український центр грипу та гострих респіраторних інфекцій» Міністерства охорони здоров`я України.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила уряду терміново вжити необхідних заходів із запобігання розповсюдження свинячого грипу в Україні.

Для організації роботи в цьому напрямі Ю.ТИМОШЕНКО розпорядилася створити спеціальну комісію на чолі з головним санітарним лікарем України Олександром БІЛОВОЛОМ.

Сьогодні провести позачергове засідання Кабінету міністрів, на якому буде вирішено питання про виділення з резервного фонду держбюджету коштів для організації профілактичної роботи із попередження потрапляння вірусу свинячого грипу в Україну.