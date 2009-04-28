Українці витрачають на лікування за кордоном близько $100 млн

За оцінками експертів, українці щороку витрачають на лікування за кордоном близько 100 млн доларів.

Про це заявила народний депутат від Партії регіонів, голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА на зустрічі з представниками найбільшої у світі компанії з будівництва, управління та інвестування в лікарні «Interhealth Canadа», повідомили УНІАН у Донецькому обласному відділенні Партії регіонів.

За словами Т.БАХТЄЄВОЇ, наприклад, у таких країнах, як Білорусь, Росія та Німеччина лікування українських громадян взагалі поставлене на потік. Лікуються українці і в інших країнах: США, Великій Британії, Швейцарії.

Державних асигнувань на лікування українських громадян за кордоном недостатньо. За даними Т.БАХТЄЄВОЇ, наприклад, якщо для цих цілей 2008 року в Україні було виділено з державного бюджету 15 млн. грн., то 2009 року практично вдвічі менше – 7 млн. 866 тис. грн. Для лікування дітей таких грошей катастрофічно недостатньо. Оскільки, наприклад, вартість лікування дітей з лейкозами, яким необхідна трансплантація кісткового мозку від несімейного донора, може становити до 100 тис. доларів, а дітей з такими потребами в Україні щороку близько 250.

На думку Т.БАХТЄЄВОЇ, система охорони здоров`я України не може забезпечити громадянам необхідний рівень медичної допомоги та терміново потребує реформування. З метою вироблення єдиної позиції в питанні вибору подальшого шляху для вітчизняної медицини, 20 травня поточного року буде проведено парламентські слухання, які повинні стати відправною точкою на початку побудови якісно нової системи охорони здоров`я, яка відповідатиме сучасним соціально-економічним реаліям .

Народний депутат запросила канадських колег взяти в них участь і сказала, що за основу розробленого Комітетом і експертами законопроекту «Про фінансування охорони здоров`я та обов`язкове соціальне медичне страхування», взято так звану бюджетно-страхову модель, яку зараз використовують у багатьох країнах Європи.

Крім того, Т.БАХТЄЄВА запропонувала представникам компанії «Interhealth Canadа» стати ініціаторами будівництва в Донецьку центру, в якому робитимуть операції «гамма-ножем». Так, цей апарат, призначений для лікування онкологічних хворих, для безкровних операцій з видалення пухлин головного мозку, є в усіх економічно розвинених країнах, і навіть у країнах СНД, за винятком України та Молдови.

За інформацією прес-служби, представники компанії «Interhealth Canada» підтримали в цьому Т.БАХТЄЄВУ та найближчим часом підготують відповідну пропозицію з конкретними умовами.