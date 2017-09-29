У трьох областях України невакцинованих проти кору дітей не допустять до відвідування дитсадків та шкіл - МОЗ

У Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях невакцинованих проти кору дітей не допустять до відвідування дитсадків та шкіл через поширення інфекції.

Читайте такожВ Україні істотно зросли показники захворюваності на кір - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, з початку року в Україні на кір захворіли понад 1627 осіб, з них більшість - діти.

Найбільше хворіють в Івано-Франківській (747 випадків), Одеській (589 випадків, з них - 2 летальні) та Тернопільській (70 випадків) областях. Основною причиною спалахів кору у МОЗ називають низький рівень охоплення вакцинацією.

З початком навчального року ризик масового поширення інфекції значно зростає, наголосили у відомстві.

У МОЗ поінформували, що було прийнято рішення щодо недопущення невакцинованих дітей до відвідування дитячих закладів.

"З початком навчального року ризик масового поширення інфекції значно збільшується, тож МОЗ спільно з Міністерство освіти і науки України намагаються не допустити подальшого розповсюдження кору. У трьох областях з найбільшим числом захворілих, діти, які не отримали щеплення від кору, не допускаються до відвідування шкіл та дитсадків, поки не отримають всі потрібні дози вакцини за календарем. Для захисту від кору необхідно отримати дві дози вакцини КПК. Якісна і безпечна вакцина проти кору, паротиту та краснухи (ГлаксоСмітКляйн, Бельгія) наявна в усіх областях у достатній кількості", - наголосили у МОЗ.

Також у відомстві акцентували, що у дітей віком від 1 до 9 років пропущено першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, слід зробити безоплатне щеплення якомога швидше. Дітям, яким скоро виповнюється 1 рік або 6 років, важливо зробити щеплення за календарем щеплень.

"Закликаємо батьків по всій Україні, не лише там, де є спалахи, вакцинувати дітей, щоби вберегти їх від такого небезпечного захворювання, як кір. Кір є однією з головних причин дитячої смертності у світі. Проявляється високою температурою, нежитем, кашлем, висипом, іноді до симптомів додаються блювання і пронос. Кір небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку", - підкреслили у МОЗ.