Використання коштів - під контролем

Генеральна прокуратура України обіцяє контролювати використання коштів, що виділятимуться на заходи з протидії занесення в Україну свинячого грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявила заступника генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА.

«Що стосується зараз по свинячому грипу, то, безумовно, все що буде потрібно від органів прокуратури, - ми все будемо робити. Тут навіть немає ніякого сумніву… Ті, хто дають гроші, - Міністерство фінансів і Держказначейство, ті й мусять контролювати. Ми їх попросимо, я вам обіцяю. І як тільки ми будемо бачити порушення, ми відразу будемо на нього реагувати», - запевнила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО листа, в якому просив уряд виділити з державного бюджету України 50 млн. грн. для облаштування та можливості повноцінного функціонування державної установи «Український центр грипу та гострих респіраторних інфекцій» Міністерства охорони здоров`я України.