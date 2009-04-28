МОЗ: "Не панікуйте!"

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявляє, що держава зможе гарантувати протидію свинячому грипу і закликає не створювати паніку. Про це міністр заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.КНЯЗЕВИЧА, Україна має відповідний препарат для лікування цієї хвороби. «Він вивчений і доказаний в лабораторіях, в тому числі Мексики і США…", - повідомив керівник МОЗ, однак відмовився назвати його: "Якщо я вам заявлю про цей препарат, він буде тут же розкуплений… На цьому зароблять бізнес і решта. Я вам як відповідальна людина заявляю, ми маємо препарат. Про вакцину мова не йде ще. Є противірусні препарати, якими можна надавати допомогу».

За його словами, наразі Україна обмежила поїздки громадян в країни, де зафіксовано спалах свинячого грипу, і відповідні працівники будуть уважно моніторити здоров’я всіх людей. Крім того, є вказівки в усі аеропорти, митні переходи і т.д. «Держава вже працює в режимі дуже жорстко. Я думаю, що ми зможемо громадянам гарантувати протидію», - зауважив В.КНЯЗЕВИЧ.

При цьому він додав, що співробітники МОЗ будуть обстежувати тих громадян, які повертаються з Мексики, оскільки дуже важливо виявити тих людей, хто був останнім часом в небезпечних з цього приводу країнах, тому що інкубаційний період хвороби - до тижня.

В.КНЯЗЕВИЧ також нагадав, що МОЗ просить Президента и прем’єр-міністра надати 50 млн. грн. для створення лабораторної бази з протидії свинячому грипу.

Разом з тим керівник МОЗ зазначив, що ситуація зі свинячим грипом «є незрозумілою ще для нас. Ми орієнтуємось тільки на Всесвітню організацію охорони здоров’я і кожен день отримуємо звідти інформацію». «Ми будемо працювати в спокійному режимі, нам головне - не створювати ажіотаж і паніку», - наголосив В.КНЯЗЕВИЧ.