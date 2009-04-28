Держприкордонслужба посилила контроль на кордоні

Державна прикордонна служба України в межах своєї компетенції вживає заходів із запобігання ввезення на територію держави збудників свинячого грипу.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, у даний час уточнюється порядок взаємодії прикордонного відомства з Державною митною службою, Міністерством охорони здоров’я та Міністерство аграрної політики, опрацьовуються технології вилучення та утилізації зараженої продукції тваринного походження.

Найближчим часом будуть внесені відповідні зміни та доповнення до технологічних схем пропуску через державний кордон: прикордонні наряди на морські судна та літаки закордонного прямування направлятимуться лише після висновку санітарного лікаря про відсутність на борту інфікованих осіб та заражених вантажів.

Під час проведення прикордонного контролю громадян, що прибули з країн, де зафіксовано випадки захворювання, прикордонники насамперед звертатимуть увагу на загальний стан пасажирів та у разі виявлення симптомів захворювання (відповідний інструктаж вже проведено у всіх пунктах пропуску), інформуватимуть медичних працівників, а також проводитимуть опитування обслуговуючого персоналу міжнародних рейсів з метою виявлення пасажирів, які прибули з країн ризику.

На сьогодні посилено контроль у всіх прикордонних населених пунктах. З метою запобігання контрабандного ввезення в Україну м’яса та м’ясопродуктів, а також диких та домашніх тварин на ділянки «зеленого кордону» висилаються спільні міжвідомчі групи з представників Держприкордонслужби, Держмитслужби та Держдепартаменту ветеринарної медицини.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в ЗМІ з`явилася інформація про епідемію свинячого грипу в Мексиці. На сьогодні кількість жертв свинячого грипу в Мексиці досягла понад 150 осіб.

Крім того, у багатьох країнах світу госпіталізують хворих з підозрою на свинячий грип.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет ЧЕН заявила, що спалах захворювання в Мексиці має "потенціал пандемії". Сьогодні ВООЗ підвищила рівень вірогідності пандемії вірусу до четвертого ступеня.