В Іспанії - 8 можливих випадків захворювання на свинячий грип

За повідомленням Посольства України в Королівстві Іспанія, станом на сьогодні в Іспанії зареєстровано 8 можливих випадків захворювання людей на свинячий грип у містах Більбао, Валенсія, Альбасете, Теруель, Кадіс, Барселона та Жирона.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Міністерство з питань охорони здоров’я та соціальної політики Іспанії запевняє, що в країні не введено надзвичайну ситуацію, всі можливі випадки захворювання взяті під контроль, а стан хворих поступово нормалізується. МОЗ Іспанії підтримує постійний зв’язок із Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейською комісією з метою координації зусиль у зв’язку з поширенням захворювання на свинячий грип.

Посольство України в Іспанії продовжує відстежувати санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні.