У МОЗ назвали основну причину смертності в Україні

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні, особливо серед чоловіків.

Читайте такожБіль у ногах може бути симптомом серцево-судинних хвороб - кардіолог

Як поінформували УНІАН у МОЗ, серцево-судинні захворювання це такі захворювання як ішемічна хвороба серця (серцеві напади), інсульт, підвищений артеріальний тиск (гіпертонія), захворювання периферичної артерії, ревматична хвороба серця, вроджені захворювання серця та серцева недостатність.

Найчастіше причиною таких захворювань є поведінка і звички людини: куріння, брак фізичної активності, нездорове харчування та надмір алкоголю. Змінивши таку поведінку, людини зможе знизити й ризик серцево-судинних хвороб.

У МОЗ радять дотримуватися рекомендацій кардіологів, які допоможуть зберегти здоров’я серця.

Медики, насамперед, радять кинути курити. Тютюнопаління – одна з основних причин розвитку серцево-судинних захворювань. Протягом 2-х років після відмови від тютюну значно зменшується ризик ішемічної хвороби серця. А через 15 років ризик серцево-судинних захворювань знижується до рівня некурця. Пасивне куріння також шкідливе для здоров’я серця.

Кардіологи наголошують, що для здоров я серцево-судинної системи необхідно бути активним. Регулярна фізична активність зменшує ризик серцево-судинних хвороб.Рекомендується приділяти принаймні 30 хвилин фізичній активності 5 разів на тиждень. Сюди можна зарахувати гру, ходьбу, хатню роботу, танці. Спробуйте бути активнішими щодня: можна піднятися сходами замість ліфта, прогулятися пішки, з’їздити у справах на велосипеді замість авто. Додаткова мотивація займатися спортом з’явиться, якщо залучити до занять сім’ю та друзів. Перш ніж зайнятися спортом, порадьтеся з лікарем.

Читайте такожВ Україні щороку трапляється близько 40 тисяч випадків інфаркту міокарда – МОЗ

Медики також закликають слідкувати за масою тіла та дотримуватися збалансованого здорового харчування. Надмірна маса є значним чинником ризику ризик серцево-судинних захворювань. Рекомендується вживати менше продуктів з високим вмістом насичених жирів, що може підвищити рівень холестерину в крові. Намагайтеся їсти рибу двічі на тиждень – це незамінне джерело омега-3 жирних кислот, дуже корисних для серця. Щоб артеріальний тиск був у нормі, вживайте менше солі – додавайте менше під час приготування їжі і не досолюйте страви за столом. Споживайте багато овочів та фруктів. Уникайте зловживання алкоголем.

Як раніше повідомляв УНІАН, понад половину - 58,4% - мешканців України страждають на серцево-судинні хвороби. Вони посідають перше місце в структурі хвороб, зумовлюють майже дві третини всіх випадків смерті і третину причин інвалідності.

Смертність від серцево-судинної патології в Україні становить 66,3% загального показника.