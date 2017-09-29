Кабмін відтермінував вимогу щодо закупівлі та відпуску ліків за оновленим Нацпереліком

Кабмін відтермінував до 1 січня 2018 вимогу щодо закупівель та відпуску на пільгових умовах або безоплатно лікарських засобів за оновленим Національним переліком.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання закупівлі лікарських засобів» опублікована на урядовому порталі.

Отож до кінця року заклади охорони здоров'я можуть продовжувати закуповувати лікарські засоби, включені до Державного реєстру лікарських засобів України, і не включені до Національного переліку. Також лікарі можуть продовжувати виписувати пільгові рецепти на ліки, не включено до Нацпереліку.

Відтермінування вимоги дасть регіонам час точніше розрахувати свою потребу в ліках з Нацпереліку, а МОЗ – доповнити його.

Також відповідно до ухваленої постанови, з 1 січня 2018 р. після того, як заклади охорони здоров’я закуплять необхідний обсяг потреби в ліках, включених до Нацпереліку, вони можуть закуповувати інші лікарські засоби, зареєстровані в Україні та не включені до Нацпереліку.