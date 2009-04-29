Від нестачі сонячного світла загострюється астма

Рівні вітаміну D в організмі впливають на тяжкість захворювання астмою, встановили медики. Імунологи Гарвардської медичної школи розглянули концентрації вітаміну D серед 616 дітей з діагностованою астмою. Для кожної дитини провели тестування на чутливість до загальних алергенів, а також розглянули сироваткову кількість вітаміну D в крові та функції легень. Астматики, які мали низькі рівні вітаміну, значно більш імовірно були госпіталізовані з дихальними симптомами, частіше реагували на такі найпоширеніші маркери алергії, як пилові кліщі, і мали серйозні приступи хвороби.

Американські імунологи вважають, що прогулянки в сонячну погоду є необхідною умовою для підтримання здоров`я астматиків, оскільки ультрафіолетові промені є незамінним джерелом вітаміну D. Крім сонячного світла, лікарі рекомендують давати дітям вітамінні добавки, які також дозволять зберегти здоров`я кісток, попередити рахіт і остеопороз в дорослому віці. Складність отримання вітаміну D полягає в тому, що, на відміну від більшості інших корисних речовин, він головним чином синтезується в тілі, а не за рахунок споживання. Приблизно 90% вітаміну D утворюється в організмі за рахунок впливу сонця, тому навіть великі кількості продуктів, що містять речовину, не можуть заповнити дефіцит, додають терапевти.

ami-tass.ru