Винайшли новий спосіб контролювати артеріальний тиск

Американські учені виявили, що у мишей, що мають мало рецепторів до одного з простагландинів, рівень артеріального тиску і ступінь атеросклерозного ураження судин нижчі, ніж у нормальних мишей, повідомляє Science Daily.

Простагландини – особливий клас фізіологічно активних речовин, що беруть участь в запальних, больових і багатьох інших реакціях організму людини і тварин. Дослідники з Медичної школи університету Пенсільванії вивчали вплив простагландинів типу F2б на рівень артеріального тиску і розвиток атеросклерозу у гризунів.

За словами керівника експерименту Гаррета Фітцджеральда (Garret FitzGerald), блокада рецепторів до простагландину типу F2б дозволяє контролювати рівень артеріального тиску і може стати одним із способів профілактики судинних уражень.

medportal.ru