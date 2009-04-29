Яєчня на сніданок - і ситий цілий день

Яйця на сніданок можуть бути хорошим вибором, якщо ви хочете контролювати відчуття голоду протягом дня і понизити споживання калорій. Дієтологи Університету Коннектікуту /США/ розглянули дію на апетит двох видів сніданків: або споживання з ранку багатих білком яєць, або рогаликів, що містять вуглеводи.

Не дивлячись на ідентичні рівні калорій, сніданок з яєць дозволив скоротити об`єм споживаних калорій протягом 24-годинного періоду після сніданку, знизив відчуття голоду і сприяв зменшенню апетиту протягом більше трьох годин. Раніше медики встановили, що яєчня на сніданок допомагає на 65% швидше худнути і підтримувати оптимальну енергію. Також лікарі не відмітили істотних відмінностей між двома групами учасників по концентрації в крові холестерину.

У другому дослідженні Університету Канзасу було оцінено дію білкового сніданку на апетит підлітків, які зазвичай пропускали уранішній прийом їжі. Результати визначили істотну вигоду вживання з ранку білкових продуктів, включаючи яйця, для контролю нормальної ваги і запобігання переїданню.

podrobnosty.ua