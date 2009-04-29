Захворювання лімфасистеми діагностують по-новому

Американські учені розробили новий спосіб діагностики захворювань лімфатичної системи, повідомляє Newswise. Для отримання зображення циркулюючої в лімфатичних судинах рідини вони використовували технологію, вживану в приладах нічного бачення.

Дослідники з Університету Техасу (Техас, США) підшкірно вводили невеликі кількості флуоресцентного фарбника, який потім вбирався лімфатичними судинами. За допомогою невеликого лазера вони викликали світіння фарбника, яке реєструвалося камерою нічного бачення, здатною уловлювати дуже малі кількості світла. Таким чином ученим вдалося прослідкувати рух фарбника по лімфатичних судинах.

На думку керівника дослідницької групи Єви Севік (Eva Sevick), дана технологія отримання зображення допоможе діагностувати різні захворювання лімфатичної системи до появи їх симптомів. Також з`являється можливість докладнішого вивчення шляхів метастазування пухлин і впливу лікування онкологічних захворювань на роботу лімфатичної системи.

На наступному етапі досліджень учені збираються вивчити вплив різних методів лікування на відтік лімфи у пацієнтів, страждаючих такими захворюваннями лімфатичної системи, як спадкова і придбана лімфедема.

medportal.ru