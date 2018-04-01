Головний принцип вживання вітамінів – не нашкодити

Гіповітаміноз за будь-якого ладу

«Тільки благаю, не говоріть про авітаміноз, – підказує Валентина Кульчицька, провідний фахівець Інституту екогігієни і токсикології ім. Медведя. – Авітаміноз – це цілковита відсутність вітамінів. Їх різка недостатність призводить до цинги, рахіту, бері-бері, пелагри та інших серйозних захворювань. Інша справа – гіповітаміноз, тобто знижений вміст вітамінів в організмі. Причому навесні в будь-якій країні за будь-якого економічного ладу люди страждають від гіповітамінозу, який може проявлятись доволі хворобливо.

Ось чому організм варто підтримувати вітамінами. І не обов’язково купувати дорогі полівітамінні комплекси, достатньо простих аналогів вітчизняного виробництва. Одне драже на день – адже це не дуже дорого. Та до будь-якого прийому вітамінів варто підходити дуже акуратно. Нерідко українські мами буквально загодовують своїх дітей вітамінами – пригощають їх, як цукерками. І діти раді старатись: за раз з’їдають половину упаковки. Про яке розумне застосовування тут може йтись?»

Як підкреслюють медики, необхідна доза вітамінів залежить від того, який спосіб життя веде людина. Для літніх потрібна одна норма, для тих, що працюють – друга, для тих, хто не працює – третя... Причому бажано вживати не «чисті» вітаміни, а з комплексом мінеральних речовин. Окрема тема – засвоєння цих корисних додатків. Наприклад, природні вітаміни більшою мірою затримуються в організмі, а синтетичні виводяться із сечею у підвищеній кількості. Це неминуча реальність: вітаміни «втрачаються» щодня, ось чому заради їх максимального засвоєння вітамінний комплекс необхідно приймати теж кожного дня.

Взагалі, від сировини, з якої виготовляють вітаміни, залежить багато. Звичайно, на виробництві її перевіряють, але споживачі не можуть брати участі в цьому процесі. Отже, вся надія – на добросовісного виробника. Інша справа – власна відповідальність: купуючи вітаміни в аптеці, обов’язково вивчіть термін їх придатності. Інакше бажання підтримати свій організм пройде повз вас «транзитом». На жаль, в Україні – «скромне» виробництво своїх вітамінів, бо практично немає власної сировини. Українські виробники зайняті розфасовкою, комплектацією імпортних вітамінів.

Дві ложки квіткового пилку на день

«Краще за будь-які вітаміни – дві ложки квіткового пилку на день: вранці і увечері, – розповідає відомий український мандрівник Голтіс, який захоплюється дослідженнями власного організму. – Я ніколи не п’ю вітамінних комплексів. Те, що створив Бог, природа – людина ніколи не може зробити. Тому особисто я віддаю перевагу природним вітамінам – вони збалансовані, гармонізовані. Наприклад, квітковий пилок. Його треба купувати не в аптеці, а на базарі – у бджолярів. Подивіться людині в очі і відразу зрозумієте: варто у неї купувати квітковий пилок чи ні. А ще краще по такий ніжний продукт звертатись до знайомих пасічників».

До різних імуномодуляторів, які зараз активно рекламують, досвідчений мандрівник теж ставиться дуже обережно. На його думку, вони ослаблюють організм, позбавляють його здатності до самостійної боротьби за своє здоров’я. Як нарікає мандрівник, навіть у дітей імунітет сьогодні надзвичайно слабкий.

Вибір Голтіса – чорна редька: вітаміни в ній зберігаються доволі довго. Багато вітамінів у буряку і капусті. Лимони, апельсини, гранати, а також шипшина, горобина і сушені ягоди прекрасно зберігають вітаміни. На думку Голтіса, не варто думати, що сучасні продукти харчування вихолощені. Гречка, кукурудзяна крупа, вівсянка – джерело вітамінів групи В.

Як вважають дієтологи, навіть якщо під час посту ви їсте тільки хліб і п’єте воду, ваш організм забезпечений мінімальним набором вітамінів. Наприклад, вітаміни групи В, яких у хлібі достатньо. Ясна річ, навесні в овочах і фруктах залишається дуже мало не лише вітамінів, але й органічних кислот, мінеральних речовин. Тому «виручити» наш раціон можуть заморожені овочі й фрукти. Виробники освоюють високе заморожування, яке зберігає вітаміни. А от на парникові овочі дієтологи не роблять ставки. Як правило, це генно-модифікована продукція.

Аби підтримати своє здоров’я, багато українців звертаються до БАДів. Частина з них – нелегально завезений товар «без імені-по батькові». Та якщо БАДи пройшли клінічну апробацію, всі експертизи – боятися нічого. Багато добавок, які містять обліпиху, горобину, морошку, журавлину, – це доволі потужний комплекс вітамінів. Комусь біологічно активні добавки дуже допомагають. А якщо після їх прийому погіршується самопочуття, від БАДу слід одразу ж відмовитись: це не ваш засіб зміцнення організму.

Мудрий відбір вітамінів

А ще є таке поняття, як зайва вітамінізація. В українських школах, здравницях, літніх таборах діти п’ють вітамінізовані компоти, їдять вітамінізовану кашу і хліб ще з 1972 року. Такі результати обов’язкової вітамінізації продуктів. Та чи не шкідливо це для дітей, чиї дбайливі батьки годують своїх нащадків суцільними овочами і фруктами і ще дають вітаміни восени і навесні? «Шкідливо», – стверджують медики.

Нещодавно українські фахівці піднімали питання про додаткову вітамінізацію соків. Від цієї ідеї, на щастя, відмовились, хоча технологи дуже захоплені вітамінами. Про що говорити, якщо діти просять дати цукерочку, а в десятьох сучасних драже може міститись дві добові дози вітамінів. Тому батьки мають бути уважними хоча б до домашнього раціону харчування дітей.

«У нашій країні ростуть і овочі, і фрукти: є всі можливості для здорового повноцінного харчування. Тому нічого штучного у свій організм вводити не потрібно, – підкреслює Ігор Горпинченко, доктор медичних наук, заслужений лікар України. – Інша справа, якщо людина потрапляє в екстремальні умови, виходить із важких хвороб. Після вживання великої кількості антибактеріальних і гормональних препаратів вітаміни необхідні. Так само, як вагітним жінкам і породіллям – і для себе, і для зростаючого організму».

А якщо людина захоплюється вітамінами і вживає їх більше, ніж треба, організм поводиться мудро: він бере собі стільки корисного, скільки йому потрібно. «Зворотний бік медалі» – гіпервітаміноз. Такий гострий розлад, що виникає в результаті інтоксикації надвисокою дозою одного або кількох вітамінів, які містяться в їжі або у вітаміномістких ліках, може призвести до серйозних захворювань. Отже, головний принцип вживання вітамінів – не нашкодити.

Ксенія Мелешко, журнал «Главред»

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