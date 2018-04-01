Віруси - драйвер еволюції?

Впродовж всієї історії нашої планети таке загадкове явище, як масові вимирання біологічних видів, відбувалося неодноразово, але нерегулярно. Єдине, що об`єднувало всі ці явища - це те, що після них на Землі залишалося 5-6% біологічних видів, а також те, що після цих явищ процес еволюції на нашій планеті різко повертав в інший бік.

Проте саме цей факт наштовхнув учених на думку про те, що масові вимирання і були тим ключем, який дозволив життю на Землі досягти таких висот, як зараз. Відмічено, що масові вимирання у кожному випадку не тільки розгортали еволюцію, але і прискорювали її плин.

Фінські учені, що дослідили еволюційні процеси біологічних видів, звернули увагу на одну цікаву деталь: у кожному з відомих науці 6 масових процесів вимирання неодмінно гинув домінуючий на той момент часу клас тварин і рослин, будь то колонії примітивних водоростей або динозаври, а види, які раніше займали непримітну роль в житті планети, ставали її господарями.

Фінські біологи з Університету міста Ювяськюля (Фінляндія) під керівництвом Матті Яласвурі і Яаана Бамфорда на підставі вищевикладених принципів розробили оригінальну модель розвитку, що пояснює розвиток життя від її одноклітинних основ до комплексних багатоклітинних систем, таких як людина.

Їх модель базується на всього одному типі вірусу, відомому як Crenarchaeota і що мешкає в дуже гарячих і кислотних середовищах, таких як термічні джерела на дні океанів. Тут віруси створюють свої колонії, які роблять місце існування ще більш кислотним. Оскільки ці віруси не схожі ні на один з існуючих видів життя на нашій планеті, то учені припускають, що з`явилися Crenarchaeota дуже давно, але так і застрягли в безвиході еволюційного розвитку.

"Особисто я вважаю, що на ранній стадії розвитку нашої планети в океанах панували віруси, їх було багато і вони були різноманітні. Зараз ми можемо себе запитати, чи могла їх наявність в результаті якогось катаклізма привести до появи першої живої клітини?", - міркує Калласвурі.

Біологи також звертають увагу і на той факт, що ці віруси не тільки не схожі на інші види життя, але і між собою вони значно розрізняються. Зовні вони можуть нагадувати кулі, тюльпани, овали і ще багато чого. У спробі пояснити походження цих відмінностей, фінські дослідники роблять припущення про те, що віруси також могли зіткнутися з неодноразовими масовими вимираннями, викликаними ударом метеоритів або діями вулканів, внаслідок чого вижили тільки екстремальні види Crenarchaeota, які мешкають в гарячих кислотних середовищах.

Поки про свої висновки фінські учені говорять як про модель, яку ще належить доповнити і уточнити, проте вже сьогодні вони говорять, що з найперших етапів еволюція була боротьбою, хоч і на мікрорівні.

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