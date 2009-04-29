У Полтаві пройшов перший тур Всеукраїнського марафону здоров'я

28 квітня 2009 року в Полтаві пройшов перший тур Всеукраїнського добродійного марафону здоров`я, організований заслуженим лікарем України, доктором медичних наук, професором Ольгою БОГОМОЛЕЦЬ за підтримки Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, О.БОГОМОЛЕЦЬ відзначила, що основна мета першого туру - підтримка дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей, які потребують сучасної онкодерматологічної меддопомоги. Професор проведе в обласних центрах України добродійні медичні огляди учнів шкіл-інтернатів за допомогою єдиного в Україні епілюмінісцентного дерматоскопу, призначеного для ранньої діагностики переродження родимок. Хворих дітей, щойно такі будуть виявлені, буде направлено на огляд в Інститут дерматології й косметології (Київ) і, за необхідності, безплатно буде прооперовано.

«Упродовж двох місяців у дитячих будинках і школах-інтернатах Полтавської області проходили попередні огляди дітей. За попередніми даними, серед дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей було виявлено понад 30 дітей, які вимагають додаткового огляду», - сказала О.БОГОМОЛЕЦЬ.