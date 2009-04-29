Підтверджено 79 випадків захворювання на свинячий грип

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) офіційно підтверджує 79 випадків захворювання людей на свинячий грип.

Як повідомляє РІА Новости, про це заявив тимчасово виконуючий обов`язки помічника гендиректора ВООЗ з питань безпеки у сфері охорони здоров`я і навколишнього середовища Кеджі ФУКУДА.

Представник ВООЗ повідомив, що в семи випадках хворі померли, всі - в Мексиці.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в ЗМІ з`явилася інформація про епідемію свинячого грипу в Мексиці. На сьогодні кількість жертв свинячого грипу в Мексиці досягла понад 150 осіб.

Крім того, в багатьох країнах світу госпіталізують хворих з підозрою на свинячий грип.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет ЧЕН заявила, що спалах захворювання в Мексиці має "потенціал пандемії". Сьогодні ВООЗ підвищила рівень вірогідності пандемії вірусу до четвертого ступеня.