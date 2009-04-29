Вишня знижує рівень холестерину в крові

Учені з Університету Мічигану вирішили докладніше вивчити корисні властивості вишні. Дослідження вони проводили на здорових людях 18-25 років, які за 12 годин до цього з`їли половину або цілу чашку замороженої вишні. Аналізи показали значне збільшення у них рівнів антиоксидантів в крові, особливо антоціанінів.

За словами біологів, вишня підвищує антиокислювальну оборону організму, збільшуючи активність і захисні функції корисних речовин, що в першу чергу сприятливо позначається на роботі кровоносної системи.

Передбачається, що помірна кількість вишні в раціоні харчування (свіжої або замороженої) дозволяє знизити фактори ризику для серцево-судинних хвороб, скоротити рівень холестерину та насичених жирів у крові, а також на 14% зменшити вагу тіла і кількість накопичень жиру на животі.

KMnews