Схильність до раку простати залежить від щільності кісток

14:13, 29 квітня 2009
Країна
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Чоловіче здоров’я

Чоловіки з щільнішими кістками з більшою ймовірністю можуть захворіти раком простати. Про це свідчать дослідження учених з медичної школи університету Джона Хопкінса, повідомляє innovanews.ru.

Недавнє дослідження показало, що жінки з високою кістковою щільністю мають вищі шанси захворіти агресивною формою раку молочної залози. Ці результати спонукали Стейсі Лоєб з урологічного відділення медичної школи університету Джона Хопкінса і її колег з проекту BLSA задатися питанням: а чи не зв`язана висока кісткова щільність з ризиком розвитку раку простати у чоловіків?

Щоб досліджувати проблему, група учених використовувала дані проекту BLSA, в ході якого збиралася інформація про здоров`я сотень чоловіків і жінок області Балтімора, починаючи з 1958 року. В даному випадку дослідників цікавили дані 519 чоловіків, зібрані в період з 1973 по 1984 роки, щоб визначити, у кого з них в кінцевому рахунку був діагностований рак простати. Лоєб і її колеги з`ясували, що у 76 чоловік, хворих раком, кісткова щільність була значно вища, ніж у здорових чоловіків.

Причини виникнення феномена поки не відомі, але Лоєб думає, що чинник зростання кісткової тканини зробив внесок до розвитку пухлини.

podrobnosti.ua

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