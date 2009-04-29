В Україні неналежне ставлення до дітей з психічними вадами

Народний депутат України від Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ вважає, що в Україні недосконала система лікування, реабілітації і соціальної допомоги дітям з психічними захворюваннями. Про це він повідомив сьогодні під час засідання круглого столу «Криза в психіатрії дитячого віку. Мультидисциплінарні підходи до розв’язання проблем», повідомили УНІАН в прес-службі депутата.

За його словами, в той час, як в інших країнах дітей з психічними захворюваннями і різними ступенями розумової відсталості прагнуть максимально виховувати в сім`ї і суспільстві, максимально можливо реабілітовувати, соціалізувати, ми, не маючи необхідних позалікарняних структур реабілітації, як і раніше намагаємося за допомогою закритих психіатричних лікарень вирішити соціальні проблеми цих дітей. «Закінчується це завжди однаково – життям в інтернаті», - додав М.ПАПІЄВ.

«У Великій Британії при населенні в 61 млн. жителів, існує 665 місць у лікарнях для психічно хворих дітей, а в Україні з населенням 46 млн. - 1952 місця», - повідомив депутат, відзначивши, що утримання однієї дитини в психоневрологічному інтернаті коштує близько 2000 гривень на місяць.

М.ПАПІЄВ також повідомив, що дитині, яка росте у вакуумі уваги й розуміння з боку дорослих, навіть найкваліфікованіший лікар не може допомогти. Більше того, відсутність сучасної системи підготовки та атестації дитячих психологів призводить до того, що батьки, зацікавлені у вирішенні проблем своєї дитини, змушені користуватися послугами сумнівних фахівців. «Це вже не медична проблема, що вимагає негайного вирішення», - сказав політик.