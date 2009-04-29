У Донецьку розробили Концепцію медичного забезпечення Євро-2012

У Донецьку розробили Концепцію медичного забезпечення фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а також Чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, презентація документу відбулася під час прес-конференції міського голови Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА.

За словами начальника управління охорони здоров`я Донецької міськради Геннадія НЕФЬОДОВА, концепція передбачає надання невідкладної допомоги як уболівальникам, так і гравцям команд.

Зокрема, під час проведення турніру позалікарняна невідкладна допомога надаватиметься за схемою: лікарські медпункти на стадіонах під час матчу - по два на стадіон, лікарські пункти надання першої допомоги навколо стадіонів під час матчу – чотири на стадіон, і цілодобові медичні пункти в готелях і місцях проживання уболівальників.

Крім того, передбачається обладнання медпунктів в аеропорту, на залізничному вокзалі і автобусних станціях, чергування бригад швидкої меддопомоги на кожному стадіоні під час матчу (4 на стадіон), чергування бригад швидкої меддопомоги в місцях скупчення уболівальників (фан-зонах).

Для надання стаціонарної меддопомоги під час проведення турніру залучатимуться багатопрофільні міськлікарні: центральні міські клінічні лікарні №1 і №3, а також центральна міська лікарня №17.

Високоспеціалізовану меддопомогу нададуть в обласних лікувальних закладах: Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об`єднанні (ДОКТМО), Донецькій обласній клінічній травматологічній лікарні разом з науково-дослідним інститутом ортопедії-травматології і в Інституті невідкладної і відновної хірургії України імені В.К.Гусака.

Також для надання медичної допомоги під час проведення фінального турніру Євро-2012 як волонтерів - медиків планується залучення студентів ІІІ-IV курсів Донецького Національного медичного університету.

Приблизна кількість волонтерів становитиме близько 500 осіб.