У США від свинячого грипу померла дитина

Зареєстрований перший за межами Мексики випадок смерті людини від свинячого грипу — в американському штаті Техас від хвороби померла дворічна дитина. Про це повідомляє РІА «Новини».

За даними ВООЗ, у США зареєстрована найбільша кількість хворих свинячим грипом — 64 людини. Це майже в 2,5 разу перевищує аналогічний показник в Мексиці, яка вважається передбачуваним осередком епідемії.

За даними МОЗ Мексики, в країні офіційно підтверджено лише 26 випадків зараження людей свинячим грипом. 28 квітня увечері міністр охорони здоров`я латиноамериканської країни Хосе Анхель Кордова повідомив, що офіційно зареєстровано тільки сім випадків загибелі людей від свинячого грипу. Раніше повідомлялося, що жертвами хвороби в цій країні стали 159 чоловік. За словами міністра, інші 152 людини померли від пневмонії.

Всього в світі підтверджено 105 випадків захворювання свинячим грипом.

rosbalt.ru