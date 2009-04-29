Виявлено найпершого хворого на свинячий грип

Мексиканські лікарі заявляють, що встановили людину, яка першою захворіла свинячим грипом, повідомили сьогодні американські ЗМІ. Як відзначає телекомпанія CNN, першим пацієнтом став п`ятирічний Едгар Ернандес, що проживав в штаті Веракрус в двох годинах їзди від столиці країни Мехіко.

Спалах грипу в цьому селі був зафіксований 2 квітня. Результати досліджень крові десятків хворих людей показали, що всі вони, за винятком Ернандеса, заразилися звичайним грипом, передає «Інтерфакс».

Власті штату звернули увагу на результати аналізів крові хлопчика тільки після того, як випадки зараження свинячим грипом були підтверджені в інших районах країни.

Уряд Мексики заявив про те, що спочатку передбачалося, що Едгар, який зараз вже повністю видужав, хворів на звичайний грип. Проте пізніше лабораторні дослідження показали, що він заразився саме свинячим грипом.

В даний час стан здоров`я дитини не викликає побоювань, він йде на поправку.

Співвласником свиноферми є найбільший в світі виробник свинини і ковбасних виробів Smithfield Foods (США). На цій фермі вирощувалося близько 1 млн. свинячих голів в рік, тому на фермі було величезне гнойове озеро.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня в Ла-глорії і її околицях відбувся крупний спалах важкого захворювання дихальних шляхів. Місцева санепідемстанція терміново прийняла заходи: на місто з 3 тисячами жителів був накладений карантин, в житлових будинках була проведена хімічна обробка з метою знищення мух.

Офіційні ж представники Smithfield стверджують, що симптомів грипу у їх свиней і співробітників ні на одній фермі в Мексиці не виявлено.

Асоціація свинарів Мексики також запевняє, що вірус грипу, що викликав епідемію в Мексиці, ніяк не міг спочатку виникнути у свиней, і наводить тому науковий доказ.

vz.ru