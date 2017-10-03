Кому не можна їсти грибів: поради медиків

Україна належить до країн, де вживання грибів є традиційним, їх найчастіше використовують як приправи до страв.

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Гриби мають властивості вбирати з землі весь спектр отруйних речовин, таких як ртуть, свинець, цинк, миш’як та ін. Їх вживання іноді закінчується трагічно —грибними отруєннями, а деколи й призводить до смерті людини.

Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках, вони не завжди відповідають дійсності.

Не куштуйте сирі гриби на смак.

Ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти, усі сумнівні гриби викидайте.

Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору інакше в них утворюється трупна отрута.

Остерігайтеся пластинчатих грибів. Не збирайте старих перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені морфологічні ознаки, а також тих, що ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно-забруднених територіях.

Під час посухи грибів краще не брати взагалі. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини. Уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі.

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Готові страви з грибів зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не більше доби. Не давайте грибних страв дітям.

Не можна вживати грибів вагітним та жінкам, які годують груддю. Ніколи не застосовуйте «домашніх» методів визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібної ложки — вони помилкові. Срібло темніє при взаємодії з амінокислотами, які є як у їстівних, так в отруйних грибах, а колір цибулі змінюється під впливом ферменту тирозинази, які містяться в усіх грибах.