Жирна їжа покращує пам'ять

Американські учені з університету Каліфорнії вважають, що вживання жирної їжі покращує пам`ять. Поліпшення пам`яті відбувається в результаті дії на головний мозок гормону oleoylethanolamide (OEA), який утворюється в кишечнику з олеїнової кислоти. Фахівці сподіваються на основі одержаних даних створити нові ліки для лікування проблем, пов`язаних з пам`яттю.

Експерименти на щурах вже показали позитивний результат від прийому OEA. Експерти планують проведення подальших досліджень по вивченню впливу OEA на пам’ять.

Олеїнова кислота - найбільш поширена в природі ненасичена кислота. Міститься в багатьох рослинних і тваринних жирах у вигляді складних ефірів — гліцеридів:

- в оливковій олії до 81%

- в соняшниковій до 40%

- в арахісовій до 66%

- в яловичому жирі 41-42%

- в свинячому 37-44%

- в трісковому 30%.

health.km.ru