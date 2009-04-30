Жирна їжа покращує пам'ять

08:32, 30 квітня 2009
Країна
0

Завдяки гормону ОЕА

Американські учені з університету Каліфорнії вважають, що вживання жирної їжі покращує пам`ять. Поліпшення пам`яті відбувається в результаті дії на головний мозок гормону oleoylethanolamide (OEA), який утворюється в кишечнику з олеїнової кислоти. Фахівці сподіваються на основі одержаних даних створити нові ліки для лікування проблем, пов`язаних з пам`яттю.

Експерименти на щурах вже показали позитивний результат від прийому OEA. Експерти планують проведення подальших досліджень по вивченню впливу OEA на пам’ять.

Олеїнова кислота - найбільш поширена в природі ненасичена кислота. Міститься в багатьох рослинних і тваринних жирах у вигляді складних ефірів — гліцеридів:

 - в оливковій олії до 81%

 - в соняшниковій до 40%

 - в арахісовій до 66%

 - в яловичому жирі 41-42%

 - в свинячому 37-44%

 - в трісковому 30%.

health.km.ru

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter