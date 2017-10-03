У Дніпрі лікарі провели унікальну операцію на голові пораненого бійця АТО (фото)

У Дніпрі в ОКЛ ім. Мечникова лікарі провели унікальну операцію - пораненому бійцю АТО замінили відсутню частину черепа титановим імплантом. Операція закінчилася успішно.

Про це повідомив на сторінці в соцмережі головний лікар медустанови Сергій Риженко.Читайте такожУ Дніпро привезли 7 тяжко поранених військових із зони АТОГоловлікар повідомив, що 40-річний пацієнт, який отримав поранення в 2015 році, поступив зі складним дефектом. "Бійцю провели комп'ютерну томографію черепа і головного мозку. Побудована тривимірна (3D) модель черепа з дефектом. Виготовлена індивідуальна стереолітографічна пластикова модель черепа з дефектом. За розмірами і формою змодельований індивідуальний титановий імплантат. 29 вересня провели операцію і отримали хороший косметичний результат"", - написав Риженко.

При цьому він зазначив, що лікарі-нейрохірурги самі пройшли всі етапи моделювання імпланта, а виготовлення і його придбання взяли «на себе». "Це невеликий жест доброї волі, допомоги нашому захиснику, який переніс важке поранення черепа і головного мозку", - написав він.