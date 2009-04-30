Енергозберігаючі лампочки небезпечні для здоров'я

ВООЗ висловлює серйозні побоювання з приводу безпеки компактних флуоресцентних ламп (CFL).

Нагадаємо, що раніше Конгрес США ухвалив рішення про повну відмову до 2013 року від ламп розжарювання і перехід на енергозбережні лампочки, що дозволяють заощадити до двох третин електроенергії, що витрачається.

Проте експерти міністерств охорони здоров`я Канади і Великобританії попереджають про те, що використання даного типу ламп представляє серйозну загрозу здоров`ю людини, оскільки, по-перше, в CFL присутня високотоксична ртуть (4-5 мілиграмів), а по-друге даний тип ламп характеризується високим рівнем радіаційного фону і електромагнітного випромінювання, еквівалентного прямій дії ультрафіолетових сонячних променів.

На Енергетичному міжнародному форумі в Найробі в лютому представники 140 країн підтримали декларацію по зниженню використання ртуті в товарах загального користування, таких як термометри або електроприлади, проте це поки номінальне рішення.

А поки що у випадку, якщо у вас розбилася флуоресцентна лампа, медики рекомендують негайно відкрити вікна і вивести з приміщення людей і домашніх тварин, щонайменше, на 15 хвилин, поки не вивітряться отруйна пара ртуті.

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