Сік грейпфруту підсилює ефективність антиракових ліків

Об`єднання приблизно 226 грамів грейфрутового соку з протираковим препаратом рапаміцином дозволяє збільшити рівні ліків, що поступають в організм, без підвищення його доз, повідомляють онкологи Університету Чікаго. За їх словами, грейпфрутовий сік може збільшити рівні певних медикаментів від раку в крові від трьох до п`яти разів. Це завжди вважалося небезпечним, оскільки таким чином дія ферментів в деяких ліках могла бути заблокована.

У дослідженні взяли участь 28 онкохворих з прогресуючими пухлинами, для яких не існує надійного лікування. Найпоширенішими побічними ефектами після додавання соку до терапії було підвищення рівнів цукру в крові, втома, діарея і пониження числа білих кров`яних кліток. Грейпфрутовий сік в 2-4 рази підвищив рівні ліків і його дію на ракові утворення. Це означає, пояснюють американські клініцисти, що без збільшення дози природним чином великі концентрації ліків досягли своєї мети.

ami-tass.ru