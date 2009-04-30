Нові можливості лікування запалень рогівки

Причина кератитів – інфекція. Найбільш небезпечними є герпетичний вірус, грибки, протозойна інфекція, синій-гнійна паличка, псевдомона.

Інфікування рогівки провокує травма, яка може бути викликана як простою механічною травмою ока, так і носінням лінз. Вірусні кератити часто розвиваються на тлі зниження загального імунітету організму.

Як правило, кератити супроводжуються зниженням зору, почервонінням ока, сльозотечею, світлобоязню, різкими болями.

Лікуються кератити за допомогою специфічних для кожної конкретної інфекції антибіотиків, противірусних і протизапальних препаратів. Лікування звичайно довге і не завжди приводить до повного одужання. Після важких кератитів назавжди залишається помутніння рогівки – більмо, що істотно знижує зір і погіршує косметичний вигляд людини.

Сьогодні з`явився новий метод лікування важких запальних захворювань рогівки. Цей метод називається крос-лінкінг рогівки.

Суть методу полягає в тому, що за допомогою спеціального приладу – лампи Зайлера, проводиться повна стерилізація рогівки (знищується вся інфекція в товщі за рогівкою) за допомогою спеціального сфокусованого гомогенізуючого монохромного ультрафіолетового випромінювання.

Одночасно усувається набряк рогівки, викликаний запальним процесом. Достатньо однієї процедури, щоб зупинити запальний процес і ліквідовувати інфекцію.

Після проведення процедури проходить біль, заспокоюється око, поліпшується прозорість рогівки, підвищується гострота зору.

Сьогодні для тих, хто страждає від важких форм запалення рогівки з`явилася надія на лікування!

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