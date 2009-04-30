ВООЗ знову підвищила рівень загрози свинячого грипу

Всесвітня організація охорони здоров`я підвищила з 4-го до 5-го рівень загрози інфікування вірусом свинячого грипу за шестибальною шкалою.

Як передає РІА «Новости», про це повідомила вчора генеральний директор ВООЗ Маргарет ЧЕН за підсумками засідання надзвичайного комітету міжнародних експертів.

"Я вирішила підвищити рівень загрози пандемії свинячого грипу з 4 по 5 рівень", - заявила М.ЧЕН. Підвищення ступеня загрози до 5 рівня також означає, що на даному етапі вже необхідно активізувати спроби створення вакцини проти небезпечного вірусу, відзначає агентство.

Як повідомлялося, ВООЗ у понеділок, 27 квітня, підвищила рівень загрози пандемії свинячого грипу з 3 до 4.

ВООЗ також заявляла, що може підвищити рівень загрози глобальної епідемії до п`ятого, якщо, принаймні, в двох країнах підтверджуватиметься передача інфекції від хворих людей здоровим впродовж тривалого часу.

Хворі на свинячий грип зареєстровані в Мексиці, США, Великій Британії, Ізраїлі, Новій Зеландії, Канаді, Іспанії, Німеччині і Австрії.