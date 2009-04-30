Франція пропонує заборонити повітряні рейси до Мексики через свинячий грип.

Як повідомляє AFP, про це повідомила представник чеського міністерства транспорту Лада ГЛАВАЧКОВА.

Водночас, за словами французького дипломата, якщо ця пропозиція буде підтримана іншими країнами, вона буде офіційно підтверджена 30 квітня на засіданні Ради міністрів з питань охорони здоров’я Люксембургу.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Мексиці від вірусу свинячого грипу загинуло 159 осіб. У лікарнях перебувають іще 1,3 тис. осіб. За оцінкою влади, загальна кількість хворих досягла вже 2,5 тисячі людей.

В США сьогодні зафіксовано перший випадок смерті від свинячого грипу, загалом в цій країні захворіло 65 осіб.

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, офіційно випадки зараження підтверджені владою США, Канади, Нової Зеландії, Британії, Ізраїлю, Іспанії, Німеччини і Австрії. Останньою з країн, які підтвердили факт зараження своїх громадян свинячим грипом поки що , є Австрія.

Сьогодні ВООЗ запропонувала компанії Sanofi Pasteur розробити вакцину проти свинячого грипу. Sanofi Pasteur є світовим лідером у виробництві вакцин. Її представник заявляв, що на розробку вакцини проти свинячого грипу знадобиться не менше 4 місяців.