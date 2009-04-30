М'ята допоможе жінкам позбутися зайвого волосся
11:03, 30 квітня 2009Країна
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Передусім – на обличчі
Надмірний ріст волосся (гірсутизм) найчастіше пов`язують з гормональними порушеннями в організмі. В ході експерименту на щурах учені встановили, що екстракт м`яти знижує рівень андрогенів (чоловічих статевих гормонів) в організмі гризунів.
В ході подальших досліджень також було доведено, що 2 чашки м`ятного чаю в день допомагають зменшити симптоми гірсутизму і у жінок. Причому в першу чергу зменшується кількість волосся на обличчі.
Тому учені рекомендують доповнити стандартну антиандрогенну терапію при гірсутизмі 2 чашками м`ятного чаю в день.
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