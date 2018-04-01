Що краще – окуляри чи лінзи?

Багато людей, які мають проблеми із зором, украй негативно ставляться до носіння окулярів. Вони готові на будь-які жертви, лише б не стати горезвісним «очкариком». Скільки на вулиці можна зустріти людей, які мружаться, намагаючись розгледіти номер автобуса? Та чи варто йти на такі жертви, якщо є відмінна альтернатива окулярам – лінзи. Не варто відразу ж відправлятися в аптеку за лінзами. Перш ніж зважитися на таке, необхідно детальніше дізнатися про це диво сучасної медицини. Звичайно, підібрати відповідні особисто вам лінзи зможе тільки лікар, але про загальні переваги і недоліки лінз необхідно знати наперед. Лінзи, як і ненависні окуляри, можуть скоректувати короткозорість і далекозорість, крім того, вони легко справляються і з астигматизмом. Потрібно сказати, що за допомогою контактних лінз можна замінити і біфокальні окуляри. Біфокальними називають такі окуляри, в яких в кожній лінзі є відразу два значення діоптрій, – і для короткозорості, і для далекозорості.

Потрібно пам`ятати, що у лінз є ряд переваг перед окулярами, які для більшості людей є вельми істотними.

Перш за все, пригадаємо, що контактні лінзи не запітнівають, коли ви заходите з морозу в приміщення, тому вам не доведеться весь час носити в кишені хусточку.

Лінзи не сповзуть у вас з носа. Крім того, лінзи не приховають приголомшливого макіяжу очей, як це зазвичай буває з окулярами. Ви відчуваєте себе вільно і упевнено, ви можете займатися спортом і не боятися, що окуляри впадуть і розіб`ються.

При цьому не варто забувати і про недоліки лінз. Лінзи виготовляються з дуже тонкого матеріалу, тому з ними необхідно обходитися дуже акуратно, щоб не пошкодити і не втратити.

Потрібно пам`ятати, що перш ніж надіти лінзи, так само як і перед тим, як їх зняти, необхідно ретельно мити руки.

Наші очі дуже чутливі до різних інфекцій, тому потрібно дотримувати всі запобіжні засоби, щоб не нашкодити собі.

Крім того, пам`ятаєте, що лінзи вимагають спеціального догляду. Вони вимагають зберігання в спеціальному розчині.

Лікарі також говорять про те, що далеко не всі можуть носити контактні лінзи. Для того, щоб переконатися, що вам можна їх носити, необхідно у обов`язковому порядку перед покупкою лінз відвідати лікаря-окуліста. На прийомі у лікаря вам буде поставлено декілька питань.

Так, наприклад, фахівець уточнить, чи не страждаєте ви цукровим діабетом, чи не скаржитеся ви на знижену сльозотечу, чи не вагітні, чи не приймаєте ви гормональні препарати, чи немає у вас кон`юнктивіту. Якщо хоч би на одне з приведених вище питань ви відповісте ствердно, то лікар напевно відрадить вас від покупки лінз.

Крім того, фахівець обов`язково поцікавиться у вас, чому вам хочеться носити контактні лінзи, чому у вас виникла така потреба.

Ваше завдання – якомога чіткіше і точніше описати йому свої бажання, свої переваги і так далі. Тільки тоді лікар зможе підібрати вам лінзи, які максимально підходитимуть саме вам.

Крім всього вищесказаного, потрібно пам`ятати, що очні яблука у людини можуть бути різної форми, тому окуліст напевно запропонує вам їх зміряти. Якщо в ході огляду лікар знайде у вас які-небудь пошкодження рогівки ока, то, навряд чи, вам буде дозволено перейти з окулярів на лінзи.

Але не думайте, що лікар тільки поставить вам декілька питань, проведе огляд, і ви зможете відправлятися за покупкою. Якщо окуліст скаже, що вам можна носити контактні лінзи, то заздалегідь ви повинні будете все одно пройти ще декілька процедур.

Так, наприклад, лікар дасть вам пробну пару лінз і попросить вас походити з ними протягом декількох хвилин. Це дозволить визначити, чи добре ви їх переносите.

Після цього, фахівець повинен буде вам розповісти про те, як правильно доглядати за лінзами, як їх правильно надягати.

Крім того, вам буде призначений день, коли ви повинні будете прийти для проведення контрольного огляду.

І лише після здійснення всіх цих дій у вас в руках, нарешті, опиниться довгожданий рецепт з інформацією щодо того, які лінзи для вас підібрали.

З цим рецептом ви можете піти в спеціалізований магазин і придбати собі контактні лінзи.

Ціна лінз залежить від того, на який термін носіння вони розраховані. Є лінзи з місячним терміном носіння. Такі лінзи ви зможете носити протягом місяця, надягаючи їх щодня, але потрібно пам`ятати, що на ніч їх обов`язково слід знімати і поміщати в контейнер із спеціальним розчином.

Є лінзи і з двотижневим «терміном придатності». Ці лінзи також можуть носитися щодня, але обов`язково знімаються на ніч.

Якщо ви не хочете знімати лінзи на ніч, то вам можна придбати лінзи з місячним терміном придатності, які можна носити цілодобово.

Особливу увагу слід приділити кольоровим контактним лінзам. Вони діляться на дві групи. Перша група кольорових контактних лінз має дві функції: коректування недоліків зору і паралельно зміна кольору очей. Друга група лінз виконує чисто естетичну функцію, змінюючи колір очей. Ви можете вибрати будь-який вподобаний вам колір, але потрібно враховувати, що добитися ідеального результату зі всіма кольорами можна тільки людям із світлими відтінками очей, наприклад, з блакитними або сірими.

А ось карооким змінити свій колір очей буде досить важко.

gen.su