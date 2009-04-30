У США не вистачає лікарів

США переживає гострий брак лікарів для забезпечення допомогою старіючого населення країни, мільйони громадян якої не мають медичної страховки. У зв`язку з цим адміністрація президента Барака Обами посилено шукає способи пошуку медичних кадрів, повідомляє The New York Times.

Найбільший неспокій американської адміністрації викликає недолік лікарів первинної ланки, тобто лікарів загальної практики, сімейних лікарів і співробітників відділень невідкладної допомоги, оскільки саме у цих фахівців одержують медичну допомогу більшість американців.

Лікарі первинної ланки постійно добиваються від Конгресу США збільшення собі виплат за урядовою програмою медичного страхування Medicare. Проте це різко понизить доходи вузьких медичних фахівців, які тому й лобіюють будь-які перерозподіли страхових грошей між лікарями і закликають Конгрес знаходити засоби іншими способами. А це в умовах дефіциту бюджету скрутно.

medportal.ru