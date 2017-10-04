У Тернополі оголошено спалах кору, з 10 жовтня дітей без щеплення не прийматимуть в дитсадки

У Тернополі оголошено спалах кору. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

Члени комісії вирішили вважати, що епідситуація із захворюваності на кір в Тернополі є неблагополучною, оскільки зафіксовано 5 інфікованих.

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«На період неблагополучної ситуації по кору у місті Тернополі та, керуючись ст.15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», та на виконання спільного листа Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 08.09.2017 року №05-2/24166/1/11-9057 «Щодо спалаху захворювання на кір» з 10.10.2017 року заборонити відвідування дошкільних та загальноосвітніх шкіл дітьми, які не мають жодного щеплення проти цього інфекційного захворювання», – йдеться у рішенні.

Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення спільно з головними лікарями лікувально-профілактичних закладів комісією доручено встановити кількість дітей, які не отримали жодного щеплення від кору, та забезпечити їх вакцинацію до 9 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МОЗ заявили, що в трьох областях України, в тому числі у Тернопільській, невакцинованих проти кору дітей не допустять до відвідування дитсадків та шкіл.