Гройсман дав чергові обіцянки щодо фінансування "Доступних ліків"
За його словами, понад 6,5 млн українських громадян отримали рецепти на безоплатні ліки.
Кабінет міністрів України на фінансування програми «Доступні ліки» на наступний рік закладає 1 млрд грн.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду.
"На наступний рік ми закладаємо 1 млрд грн на фінансування цієї системи. Тобто перелік ліків буде розширено, і люди отримають більше доступу до цієї системи", - підкреслив він.
За його словами, більше 6,5 млн українських громадян отримали рецепти на безкоштовні ліки.
"Це означає, що в тому числі люди, які не могли собі дозволити їх придбати, зараз отримали їх безкоштовно від держави", - сказав очільник уряду.
Як повідомляв УНІАН, програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року. На реалізацію програми держбюджетом спочатку було передбачено 500 млн грн. Пізніше уряд прийняв рішення виділити додатково 200 млн грн на фінансування цієї програми.
У серпні Кабмін прийняв рішення про виділення 150 млн грн на закупівлю ангіографічного обладнання з метою створення мережі кардіологічних центрів для 30 міст країни.
У липні поточного року Міністерство охорони здоров'я підписало угоди з міжнародними організаціями, які проведуть закупівлю ліків для України за бюджетні кошти за 39 державними програмами на загальну суму 5,9 млрд грн.