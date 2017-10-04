Гройсман дав чергові обіцянки щодо фінансування "Доступних ліків"

Кабінет міністрів України на фінансування програми «Доступні ліки» на наступний рік закладає 1 млрд грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду.

"На наступний рік ми закладаємо 1 млрд грн на фінансування цієї системи. Тобто перелік ліків буде розширено, і люди отримають більше доступу до цієї системи", - підкреслив він.

За його словами, більше 6,5 млн українських громадян отримали рецепти на безкоштовні ліки.

"Це означає, що в тому числі люди, які не могли собі дозволити їх придбати, зараз отримали їх безкоштовно від держави", - сказав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року. На реалізацію програми держбюджетом спочатку було передбачено 500 млн грн. Пізніше уряд прийняв рішення виділити додатково 200 млн грн на фінансування цієї програми.

У серпні Кабмін прийняв рішення про виділення 150 млн грн на закупівлю ангіографічного обладнання з метою створення мережі кардіологічних центрів для 30 міст країни.

У липні поточного року Міністерство охорони здоров'я підписало угоди з міжнародними організаціями, які проведуть закупівлю ліків для України за бюджетні кошти за 39 державними програмами на загальну суму 5,9 млрд грн.