Супрун заявила, що у 2018 році в Україні впровадять електронну форму рецептів

Міністерство охорони здоров'я планує до 2018 року запровадити електронні рецепти, що допоможе ефективно відслідковувати статистику захворювань.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила під час засіданні уряду.

"У 2018 році ми плануємо запровадження електронного рецепту", - сказала вона.

За словами Супрун, це допоможе ефективно відслідковувати статистику пацієнтів.

"Лікарі виписуватимуть електронні рецепти, які не можна ні загубмим, ні підробити. Ми зможемо тоді збирати статистику, щоб ми мали достовірну інформацію про захворювання в Україні", - сказала Супрун.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на фінансування урядової програми "Доступні ліки" на наступний рік закладає 1 млрд грн.