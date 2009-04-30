Холод захищає від інфарктів і інсультів

Науково-популярний журнал New Scientist повідомляє, що учені розробили новий спосіб захисту серця і мозку людини від інфаркту і інсульту. Британські фахівці говорять, що охолоджування мозку і серця часто може врятувати ці органи від смертельних пошкоджень.

Під час охолоджування значно сповільнюється викид небезпечних хімічних сполук з нервових клітин, відповідно, їх дія на ключові органи сповільнюється і у пацієнтів підвищується шанс перенести інфаркти або інсульти.

Видання повідомляє, що у ряді клінік вже почалося випробування спеціальних пристроїв що охолоджують черепномозкову коробку, а також провідних за допомогою мережі псевдо-капилляров холодне повітря під шкіру. Нова техніка, розроблена в Університеті Едінбургу, проходить клінічні випробування.

Створені також і спеціальні назальні спреи, здатні у разі інсульту або інфаркту здатні швидко наповнити легені пацієнта холодним повітрям.

Американські фахівці, що підключилися до досліджень, запропонували використовувати спеціальний спрей на основі зрідженого перфторуглерода. Це з`єднання здатне досить ефективно забирати тепло і охолоджувати мозок на 2,4 градуса в час. Також американські фахівці запропонували уприскувати "крижаною" спрей легені, що підвищує шанси на успіх у разі реанімації пацієнта. В цьому випадку у медиків немає часу поступово охолоджувати мозок і серце людини, тому за допомогою легеневого уприскування є можливість скинути температуру відразу на 4 градуси за 15 хвилин.

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